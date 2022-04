La Nazionale Under 16 debutta con una sconfitta ingenerosa

La Nazionale Under 16 chiude con una sconfitta di misura la giornata inaugurale del Torneo di Sviluppo di Malta che la vedeva opposta al Liechtenstein. Il risultato non è specchio fedele di quel che si è visto in campo. I ragazzi di Cancelli giocano con spirito propositivo e grande disinvoltura. E fin dalle prime battute: al 3’ Biagioli conquista un corner sugli sviluppi del quale Valentini manca il bersaglio grosso. Grazie anche ad un pressing avanzato, la Nazionale del Titano costringe a lungo gli avversari nella propria tre quarti campo. La brutta notizia del primo quarto d’ora è l’infortunio di Barbano, rilevato da Dolcini. Il nuovo entrato si mette in evidenza con una bella giocata sull’out di destra, senza però trovare il modo di andare a centro area dai compagni. Ne nasce anzi una rimessa laterale che permette al Liechtenstein di affacciarsi per la prima volta nella metà campo biancoazzurra: Tommaso Benvenuti ferma la ripartenza avversaria rifugiandosi in angolo. Ed è su questo corner che Liechtenstein, a sorpresa, passa in vantaggio: la difesa sammarinese tarda a liberare e Gritsch approfitta appieno dell’incertezza dei Titani per insaccare. Ottima però la reazione di questi ultimi, che si riversano in avanti e a stretto giro costruiscono una bella opportunità sull’asse Yazici-Zafferani, senza però che il secondo riesca a dare mordente alla propria conclusione. Scollinata la mezz’ora, è Riccardi ad avvicinare il pareggio con un tiro che si spegne a lato di poco. Di lì a breve Liechtenstein torna pericoloso in ripartenza: Zafferani chiude in corner grazie ad una perfetta diagonale. Come prima, la mischia che ne consegue è pagata oltremisura dai giovani Biancoazzurri: la palla arriva giusta giusta sui piedi di Carroccia, rapido ad appoggiare in rete il pallone del raddoppio. Insieme al punteggio, non proprio fedele testimonianza di quel che stava affermando il campo, raddoppia anche la determinazione biancoazzurra. In chiusura di primo tempo, doppia occasione: prima con la punizione di Cervellini, deviata in corner; poi con il conseguente tiro dalla bandierina, che Riccardi direziona sul secondo palo dove Dolcini, al volo, conclude a lato.

Prima del duplice fischio c’è tempo anche per un’altra chance su calcio d’angolo. La difesa di Liechtenstein devia sui piedi di Zafferani il colpo di testa di Tommaso Benvenuti, ma la conclusione del giovane numero 10 finisce a lato. La ripresa si apre con gli ingressi di Giacomo Benvenuti e Casadei. Passata al 4-4-2, la Nazionale sammarinese conferma le velleità di rimonta espresse nel finale di primo tempo. Dopo neanche 2’ Tommaso Benvenuti genera scompiglio nella difesa di Liechtenstein all’altezza del lato corto dell’area, senza però riuscire a servire i compagni all’interno. Il forcing dei Titani produce frutti al 52’: Cervellini riceve il lancio di Giacomo Benvenuti e viene abbattuto in area. Rigore netto concesso dal direttore di gara e affidato proprio a Giacomo Benvenuti, che trasforma con un tiro centrale. Trovato il gol, i Titani aumentano ulteriormente la spinta. Un duetto fra i gemelli Benvenuti a seguito di un corner genera un nuovo pericolo per la porta di Liechtenstein: Giacomo crossa per Tommaso che di prima manca il bersaglio di poco. Intanto Cancelli getta nella mischia anche Giacopetti e Domeniconi nel tentativo di espugnare il fortino di Liechtenstein, ora raccolto in poche decine di metri a protezione del minimo vantaggio. All’82’ di genera una situazione momentanea di superiorità numerica per San Marino, secondo una delle sperimentazioni regolamentari che per tradizione si applicano ai Tornei di Sviluppo. Gritsch guadagna un cartellino bianco per una scorrettezza ed è costretto a lasciare il campo per 8’. In questo lasso arriva per San Marino l’occasione da gol più nitida della ripresa, rigore a parte: Cervellini, entrato in area, serve a rimorchio Tommaso Benvenuti il cui tiro di prima intenzione si infrange sulla traversa. Nel finale entrano in campo anche Cavalli e Gennari. La Nazionale del Titano ha le energie per produrre solo un tiro di Riccardi a lato. Alla fine è un 2-1 che non rende giustizia alla bella prova dei Titani, attesi domani dai padroni di casa di Malta (fischio d’inizio alle 15:00), che ieri, al debutto, hanno battuto 5-3 Gibilterra dopo i calci di rigore, e che ora occupano la seconda posizione della classifica con 2 punti dietro Liechtenstein (3 punti) e davanti a Gibilterra (1 punto) e San Marino (o punti).