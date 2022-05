La San Marino Academy chiude vincendo, Como in serie A

La San Marino Academy chiude il campionato di serie B con una vittoria per 3-2 contro il Tavagnacco. Biancoazzurre avanti con Raffaella Barbieri, poi le ospiti ribaltano il risultato con le reti di Gaia Milan e Sofia Konguli. Nel finale di gara la doppietta di Sofieke Jansen vale il successo per la San Marino Academy, con rete della vittoria al 95' Le Titane chiudono il campionato di serie B al quarto posto con 42 punti alla spalle del Chievo con 44. In serie A sale il Como che travolge la Roma Femminile 5-0 con le doppiette di due ex San Marino Academy, Alison Rigaglia e Greta Di Luzio e la rete di Giulia Rizzon. Secondo posto per il Brescia, alle Leonesse non basta il 7-1 al Palermo, il Brescia resta dietro al Como di un punto. Retrocedono in serie C: Palermo, Pro Sesto e Roma Femminile.