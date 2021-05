La San Marino Academy è ancora viva: 2-1 sul Bari

Grinta e orgoglio: la San Marino Academy torna a vincere dopo un intero girone ed è ancora in corsa per la salvezza. Merito anche del Verona che ferma il Napoli sullo 0-0 ed ora il distacco tra partenopee e Titane è di un solo punto. Verdetto rimandato, dunque, all'ultima giornata con le biancazzurre ancora costrette ad ottenere i 3 punti per restare in Serie A. Contro la Pink Bari – già retrocessa - l'Academy colleziona occasioni su occasioni: dopo 10 minuti Corazzi mette in mezzo e Venturini insacca di testa a centro area. Sarebbe l'1-0 ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco. Corazzi è ispirata: bella combinazione tra l'ex Fiorentina e Barbieri, tentativo da fuori che sorvola la traversa. San Marino sbatte anche su Di Fronzo: l'estremo difensore del Bari prima vola e toglie dall'incrocio dei pali il gran sinistro di Giulia Baldini, poi è reattiva sulla girata in acrobazia di Barbieri e respinge. Alain Conte è soddisfatto della prestazione, manca solo il gol che arriva puntuale al 42': corner battuto da Corazzi, Baldini trova il tempo giusto dello stacco e questa volta non lascia scampo a Di Fronzo.









Ad inizio ripresa, però, il lancio in profondità coglie di sorpresa la difesa dell'Academy e Ilaria Capitanelli supera Salvi firmando il clamoroso pareggio dopo una partita dominata. Le Titane non si scompongono e rialzano prontamente la testa: ancora da angolo, la difesa allontana corto e Viola Brambilla si inventa un mancino al volo che termina sotto il "sette". Di Fronzo è immobile, San Marino va sul 2-1 e torna in vantaggio. C'è ancora da soffrire: Zecca raccoglie al limite e non trova la porta di poco. Sull'altro versante l'Academy ha le chance per chiuderla ma non le sfrutta: Barbieri calcia addosso a Di Fronzo, rimette dentro ma Muya non inquadra lo specchio mentre Vecchione è completamente sola in area piccola ma conclude debolmente, Di Fronzo blocca senza troppi problemi. Poco cambia, San Marino vince e continua a sperare: il Napoli è a +1 e l'ultimo turno andrà a Roma, le biancazzurre saranno chiamate all'impresa in casa contro la Fiorentina.