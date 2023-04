La Virtus rallenta il Cosmos, Tre Penne nuova capolista

Cosmos-Virtus si apre con il minuto di raccoglimento per ricordare Bobo Gori. Il tecnico del Pennarossa aveva guidato sul Titano anche i gialloverdi. Terna di Malta per il big match della giornata di Campionato Sammarinese. Pronti via e il Cosmos è già davanti a Passaniti. Il cross dalla sinistra di Zulli per Guidi è solo da spingere in fondo alla rete la palla termina alta. La capolista fa la partita. Prandelli ci prova dopo 8 minuti, conclusione parata dal portiere. Quattro minuti più tardi gran tiro di Zulli, bella anche la risposta di Passaniti. La Virtus è ordinata nel difendere, il Cosmos è più pericoloso. Prima della mezzora ci prova Guidi, il tiro è bloccato. Al 32’ sul cross di Pastorelli, la deviazione di Sabato verso la propria porta da l’illusione del gol. Un minuto più tardi si vede la Virtus. I neroverdi di Bizzotto vanno vicinissimi al vantaggio con Pedrini, che salta anche Simoncini, tocca verso la porta, sembra fatta, salva sulla linea Pastorelli. Sul successivo calcio d’angolo il gol di Angeli di testa porta avanti la squadra di Acquaviva. Neroverdi cinici nel concretizzare le due occasioni avute. Un vantaggio che dura cinque minuti. Pastorelli la mette precisa sul secondo palo, il colpo di testa di Prandelli finisce contro la traversa, sulla respinta interviene Nisi che ristabilisce la parità. Nella ripresa tanto agonismo, ma poche azioni da gol. Bello lo spunto di Pedrini al 27’, la conclusione a giro finisce sul fondo. Il Cosmos spinge fino alla fine, il Tre Penne sta vincendo con il San Giovanni. Il gol vorrebbe dire mantenere il primato. A cinque dalla fine Zulli sfonda a sinistra, il cross trova attento Passaniti che respinge, arriva Loiodice, la conclusione da fuori è bloccato. Il risultato non cambia. È 1-1, il Tre Penne scavalca il Cosmos in classifica, mercoledì lo scontro diretto, con la squadra di Ceci avanti di un punto.