Lepri: "Siamo in crescita nonostante le tante assenze". Bianchi: "Prestazioni si, risultati no, resto fiducioso"

Il tecnico della Folgore Omar Lepri si complimenta con i suoi ragazzi per l'impegno e per la dedizione : " siamo in crescita - dichiara Lepri-. dopo un inizio di stagione difficile sto ritrovando la mia squadra nonostante ancora abbiamo diverse assenze". Il tecnico del Cailungo Giuliano Bianchi si tiene stretta l'ennesima buona prestazione, ma i risultati non arrivano. Il Cailungo ha perso gli ultimi 3 incontri con 3 candidate allo scudetto come tre Penne, Libertas e Folgore. Giuliano Bianchi è stato promosso a tecnico della prima squadra dopo l'esonero di Antonio Bianchi