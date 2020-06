Lo scudetto al Tre Fiori

Il Tre Fiori è campione di San Marino. Questa la decisione del Consiglio Federale che ha assegnato il titolo alla squadra di Matteo Cecchetti. Il Tre Fiori si aggiudica così il titolo numero 8 della sua storia e torna a conquistare lo scudetto a distanza di 9 anni dall'ultimo successo. Castello di Fiorentino che esulta anche nel futsal. Con il Fiorentino che si aggiudica il titolo del calcio a 5. Secondo scudetto consecutivo per i rossoblu, terzo della sua storia. Non assegnate Coppa Titano e San Marino Futsal Cup. La nuova stagione partirà il primo luglio. Il mercato si chiuderà il 15 settembre. Confermate la partecipazione di Tre Fiori in Champions, Folgore e Tre Penne in Europa League. Il Fiorentino sarà impegnato nella Champions del Futsal.