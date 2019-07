Lorenzo Magi, ex ct dell'under 17 di San Marino, è il nuovo allenatore della squadra under 14 del Rimini Calcio. Magi, fino alla scorsa stagione nell'organico dei tecnici della San Marino Academy torna a Rimini così come Loris Bonesso. Lascia la San Marino Academy anche Filippo Masolini al quale è stata affidata la guida dell'under 17 del Cesena.