L’attaccante Luca Sorrentino ha firmato un contratto biennale con la Virtus. Quella neroverde sarà la terza maglia ‘sammarinese’ in carriera per il centravanti classe ’94 che nelle ultime due stagioni ha giocato per il Tre Penne, mentre in precedenza ha militato anche nella Juvenes/Dogana. “L’obiettivo di entrambi - ha dichiarato - sarà quello di essere tra le prime, di provare a vincere un titolo e di far crescere ancora di più la squadra”.