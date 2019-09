Lukaku: "Bella atmosfera a San Marino, loro volevano giocarsela e si è visto"

Giornata di riposo per Romelu Lukaku che non è sceso in campo nella vittoria del Belgio contro il San Marino. Il ct dei Diavoli Rossi ha preferito risparmiare il nuovo attaccante dell'Inter per il prossimo impegno contro la Scozia. Nel post-partita, comunque, Lukaku ha parlato a La Gazzetta Dello Sport complimentandosi con squadra e pubblico sammarinese: "A San Marino c'era una bella atmosfera, è uno stadio piccolo ma c'era davvero un bel pubblico. Non è stato facile, non abbiamo fatto una grande partita: loro volevano giocarsela e si è visto".