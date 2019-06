Match fixing, la Folgore istituisce osservatorio interno

Alla luce del fenomeno delle scommesse e del “match fixing” che ha scosso il calcio sammarinese e che ha coinvolto anche recentemente numerosi tesserati e società, la Folgore calcio ha organizzato un workshop interno per illustrare ai propri tesserati i rischi legati ad una sottovalutazione del problema e le iniziative in corso per il controllo e monitoraggio del fenomeno. Questa iniziativa, voluta fortemente dalla Presidenza, ha il suo culmine nell’allestimento di un Osservatorio sul fenomeno. L’Osservatorio avrà una funzione di presidio permanente e rappresenterà il punto di controllo e verifica interno della società Folgore per la valutazione e la segnalazione alle autorità competenti di tutte le situazioni anomale eventualmente rilevate.