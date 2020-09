Michael Noschese è un giocatore della Libertas

La Libertas ha ingaggiato l'attaccante Michael Noschese. 29 anni, Noschese ha giocato le ultime due stagioni in serie D con la maglia della Sammaurese. Per lui anche tre anni al Ravenna, prima di passare al Derthona, sempre in serie D e poi Progresso e Classe. Michael Noschese ha già cominciato ad allenarsi con la Libertas, mettendosi a disposizione del nuovo allenatore Mirco Papini.