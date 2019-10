Murata: presentato il ricorso sullo 0-3 a tavolino

Il Murata ha presentato nella giornata di ieri il ricorso relativo alla sconfitta a tavolino inflitta dal giudice sportivo per 3-0 contro la Folgore e alla relative squalifiche del calciatore Davide Pasolini per 3 mesi e del dirigente responsabile Valentino Paolini per 4 mesi. Nelle motivazioni presentate dalla società bianconera viene fatto riferimento anche all'articolo 33 del Regolamento Disciplinare nel quale è indicato che: “Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara”. Il Murata sostiene dunque che la giornata di squalifica comminata a Pasolini al termine del campionato 2017/2018 sarebbe prescritta al termine della stagione successiva e per questo motivo non sanzionabile per il campionato in corso.