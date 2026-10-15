NAT San Marino, oggi l’esordio contro il Ptuj

Nel servizio le parole di Imre Badalassi, attaccante NAT San Marino

La sensazione principale é che, attorno alla NAT San Marino, si respiri un clima di serenità ma anche di grande consapevolezza. Sguardi sorridenti, sia dei giocatori che dello staff, ma tutti concentrati sull’obiettivo. I biancazzurri sono pronti a fare il loro esordio nel Turno Intermedio della Coppa delle Regioni, con il primo match in programma nel pomeriggio - alle ore 15.30 - al “Metsi Stadion”. Avversari i padroni di casa del Ptuj, rappresentativa regionale che difende la bandiera e i colori della Slovenia. Un avversario pressoché sconosciuto, anche perché non é facile reperire dati e informazioni su formazioni dilettantistiche, com’è la natura di questa competizione UEFA.

Chi conosce i propri valori, però, é San Marino che - due anni fa - fece bottino pieno nel Turno Intermedio superando tra l’altro una selezione slovena, si trattava del Ljubljana. La rifinitura é servita a Luigi Bizzotto per sciogliere gli ultimi dubbi in vista del match. La certezza é che il CT, alla quinta campagna continentale alla guida della NAT, può contare su un reparto d’attacco di grande livello: dal funambolo del Pennarossa Soufiane Belward al mancino tuttofare del Tre Fiori Tommaso Bernardi, passando per Ura, Sartini e il bomber della Virtus Imre Badalassi che - dopo vari tentativi fatti negli scorsi anni e nelle scorse edizioni - é finalmente diventato il terminale offensivo dei Titani.



Nel servizio le parole di Imre Badalassi, attaccante NAT San Marino







