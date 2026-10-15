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NAT San Marino, oggi l’esordio contro il Ptuj

Scenderà in campo nel pomeriggio - alle ore 15.30 - la NAT San Marino, impegnata nel primo match del Turno Intermedio di Coppa delle Regioni contro gli sloveni del Ptuj, padroni di casa.

di Alessandro Ciacci
15 ott 2026
Nel servizio le parole di Imre Badalassi, attaccante NAT San MarinoNel servizio le parole di Imre Badalassi, attaccante NAT San Marino
Nel servizio le parole di Imre Badalassi, attaccante NAT San Marino

La sensazione principale é che, attorno alla NAT San Marino, si respiri un clima di serenità ma anche di grande consapevolezza. Sguardi sorridenti, sia dei giocatori che dello staff, ma tutti concentrati sull’obiettivo. I biancazzurri sono pronti a fare il loro esordio nel Turno Intermedio della Coppa delle Regioni, con il primo match in programma nel pomeriggio - alle ore 15.30 - al “Metsi Stadion”. Avversari i padroni di casa del Ptuj, rappresentativa regionale che difende la bandiera e i colori della Slovenia. Un avversario pressoché sconosciuto, anche perché non é facile reperire dati e informazioni su formazioni dilettantistiche, com’è la natura di questa competizione UEFA.

Chi conosce i propri valori, però, é San Marino che - due anni fa - fece bottino pieno nel Turno Intermedio superando tra l’altro una selezione slovena, si trattava del Ljubljana. La rifinitura é servita a Luigi Bizzotto per sciogliere gli ultimi dubbi in vista del match. La certezza é che il CT, alla quinta campagna continentale alla guida della NAT, può contare su un reparto d’attacco di grande livello: dal funambolo del Pennarossa Soufiane Belward al mancino tuttofare del Tre Fiori Tommaso Bernardi, passando per Ura, Sartini e il bomber della Virtus Imre Badalassi che - dopo vari tentativi fatti negli scorsi anni e nelle scorse edizioni - é finalmente diventato il terminale offensivo dei Titani.

Nel servizio le parole di Imre Badalassi, attaccante NAT San Marino




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