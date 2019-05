Nazionale al lavoro per Russia e Kazakistan

Allenamento a ranghi ridotti per la nazionale sammarinese di Franco Varrella in vista del doppio impegno internazionale nelle qualificazioni a Euro 2020. I biancoazzurri hanno iniziato a preparare il doppio confronto con 15 giocatori in attesa di aggregare anche quelli che sono impegnati nelle due finali di campionato in programma, venerdì per il terzo posto tra Tre Fiori e Libertas e sabato per lo scudetto tra Tre Penne e La Fiorita. Il ct Franco Varrella ha previsto una seconda seduta questa sera, alla quale parteciperà anche l'attaccante del Crotone Nicola Nanni. San Marino giocherà la prima partita in Russia l'8 giugno, mentre tre giorni più tardi sarà impegnato ad Astana contro il Kazakistan.