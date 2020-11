Nazionale: la Lettonia per preparare Gibilterra

Nel servizio Elia Benedettini

Due gare in 4 giorni, entrambe al “San Marino Stadium”. La Nazionale si prepara all'ultimo tour de force di questo 2020 che partirà domani con l'amichevole contro la Lettonia – calcio d'inizio alle ore 18 – per poi proseguire con l'ultimo impegno nella Lega D di Nations League, avversario Gibilterra alle 15. La sfida tra piccole nazioni sarà il culmine di un girone che, fino a questo momento, ha visto i ragazzi del CT Franco Varrella raccogliere un punto dopo le prime 3 giornate grazie al pareggio conquistato in Liechtenstein lo scorso 13 ottobre.





Prima, però, c'è da pensare alla Lettonia con la mente che torna inevitabilmente al 25 aprile 2001 quando l'inzuccata di Nicola Albani regalò una storica X alla Nazionale nelle qualificazioni al Mondiale di Giappone e Corea. Più in generale, sono 4 i precedenti contro la selezione baltica. Oltre al già citato 1-1 di 19 anni fa, anche un 3-0 sempre a Riga datato 2003 e due sconfitte di misura a Serravalle (0-1) nel 2000 e nel 2002. Un avversario storicamente abbordabile per i biancazzurri per provare a conquistare un altro risultato di spessore. Lettonia che salirà sul Titano senza un membro dello staff, Marians Pahars, risultato positivo al Covid dopo gli ultimi tamponi effettuati. Pahars è stato isolato e gli altri componenti del gruppo squadra sono negativi e quindi arruolabili per la mini-trasferta.





Alla Nazionale di San Marino mancheranno sicuramente Filippo Berardi, che aspetta di conoscere l'esito del test molecolare cui si sottoporrà nelle prossime ore a Vibo Valentia, Mirko Palazzi, costretto all'isolamento fiduciario a causa della positività di un compagno nella Marignanese Cattolica e anche lui in attesa del responso del tampone, e Nicola Nanni, impegnato con il Cesena nel turno infrasettimanale di Serie C contro la Vis Pesaro. La speranza è averli tutti a disposizione per Gibilterra mentre sono 23 i giocatori convocati da Varrella per la Lettonia. Tra questi c'è anche Elia Benedettini, di rientro dopo l'infortunio subito contro il Liechtenstein a Rimini.

Nel servizio l'intervista ad Elia Benedettini, portiere San Marino