Non solo difesa, stasera il Tre Penne proverà a far male al Floriana

Sentiamo Giacomo Nigretti

Quando il sole abbassa i termosifoni è quasi sera, ora dell'allenamento di rifinitura e ora della partita di questa sera. Sul prato miracolosamente verde nonostante i poderosi colpi di phon Nicola Berardi prova le ultime cose di un percorso cominciato col primo allenamento ormai un mesetto fa. L'avversario è un club storico del calcio maltese, il Floriana, che gioca qui nel vecchio e affascinante Hibs Ground recentemente dedicato a Tony Bezzina, patron dell'Hibernians per quasi mezzo secolo. I dubbi in casa Tre Penne sono pochi. I giocatori sono contati o quasi, le soluzioni Berardi le ha in testa compresa la rinuncia a quel 4-3-3 marchio di fabbrica in patria e forse un po' troppo spregiudicato in trasferta.

E allora magari la difesa a 3 con gli esterni pronti a fare 4 e 5 può essere la soluzione. Anche se i primi alleati restano la disponibilità al sacrificio e l'orgoglio di volersela giocare.

Nel servizio l'intervista al difensore Giacomo Nigretti