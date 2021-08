Nuovi attaccanti per Libertas e Murata, Berardi via dalla Fiorita

Entra nel vivo la sessione di calciomercato sammarinese. La Libertas ha ufficializzato il suo nuovo attaccante, si tratta dell'esperto centravanti argentino Emiliano Olcese. Il classe 1983, che in passato ha vestito anche le maglie di Vis Pesaro e San Marino, può vantare nel suo curriculum 149 reti in oltre 350 presenze in Serie D. “Ringrazio la società. Libertas per la fiducia che mi è stata dimostrata – dichiara Olcese – sono rimasto molto colpito dal progetto che mi ha proposto e, quindi, sono davvero contento di giocare la prossima stagione con la maglia granata."

Nuova punta anche per il Murata, che ha comunicato di aver completato l'accordo con l'attaccante sammarinese Marco Bernardi. L'anno scorso Bernardi ha segnato un rete in campionato con la maglia della Folgore, conquistando anche il titolo di campione con la squadra di Falciano. Nicola Berardi invece non sarà l'allenatore de La Fiorita per la stagione 2021-2022; per il tecnico vincitore della scorsa edizione della Coppa Titano si tratta del secondo addio ai gialloblu.