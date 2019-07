Pennarossa: Abbondanza è il nuovo allenatore

Il Pennarossa ha presentato ieri sera la squadra per la stagione 2019/2020, annunciando anche il nome del nuovo tecnico. Si tratta di Daniele Abbondanza. Il 56enne nato a Colonia, in Germania, ha allenato per tanti anni i settori giovanili di Cesena e San Marino Academy prima di affrontare l'avventura a Santarcangelo come allenatore in seconda di Daniele Galloppa.

Con Abbondanza presentati anche i nuovi acquisti. In difesa c'è il ritorno di Luca Righi a titolo definitivo dalla Folgore, a centrocampo arrivano Eugenio Sebastiani dalla Vis Novafeltria e Alessandro Conti - ex San Marino Calcio e Avezzano in Serie D - . Per l'attacco scelti due componenti della Nazionale di San Marino: Mattia Stefanelli dal Novafeltria e Josè Adolfo Hirsch, svincolato da La Fiorita.