Pennarossa, Sergio Conti: "Avanti con Selva per la prossima stagione"

Sentiamo Sergio Conti

Stagione in chiaroscuro per il Pennarossa, secondo nel Q2 al momento dello stop per l'emergenza Coronavirus. Con l'arrivo di Andy Selva in panchina, però, c'erano stati dei buoni segnali di ripresa con due vittorie consecutive contro San Giovanni e Fiorentino condite da 10 reti segnate in 180 minuti. Se si dovesse riprendere, la formazione di Chiesanuova sarebbe chiamata allo spareggio play-off contro il Domagnano, per una post-season che ai biancorossi manca dalla stagione 2015-2016.

Nel video l'intervista a Sergio Conti, presidente Pennarossa.