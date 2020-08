Per il Futsal è un agosto di lavoro

Danilo Busignani

In agenda ci sono 2 date. 4 e 8 novembre: lontane, non lontanissime e comunque appuntamenti con la storia ai quali il Futsal di San Marino è abituato. Il pareggio con la Bulgaria e la vittoria contro Andorra ha regalato ai ragazzi di Osimani il passaggio del turno e il doppio confronto con la Danimarca.

Poi il lockdown ha dilatato le distanze, rallentato le operazioni di avvicinamento e insomma, solo ora finalmente in campo, la squadra può riprendere il filo del discorso. In palestra 3 volte a settimana per un agosto tutt'altro che di relax.

Del resto recuperare la brillantezza fisica è una assoluta priorità. Punto di riferimento del gruppo Nazionale, Danilo Busignani, lascerà il campionato sammarinese per un'esperienza a Lucrezia e crescere ancora.

Nel video l'intervista al pivot Danilo Busignani.