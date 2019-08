Peverani:" Lukaku, operazione più importante mai fatta dal gruppo Pastorello. Icardi, andrà alla Juve"

Claudio Peverani

Ospite dei "12 minuti con" l'Agente Fifa e Procuratore Sportivo legato al gruppo Pastorello Claudio Pevarani ha parlato della grande operazione portata avanti da Federico Pastorello che ha portato Romelu Lukaku all'Inter. Peverani non è sceso nei particolari visto che gli stessi protagonisti non hanno ancora parlato e il belga deve essere ancora presentato. " E chiaro - ha detto- che si tratta dell'operazione più importante e nello stesso tempo più complessa per portare in Italia un giocatore così forte. L'Inter ha preso - a mio giudizio- uno dei 4-5 attaccanti più forti al mondo". Inoltre ha confermato che Icardi vuole andare alla Juventus. Peverani, ha fatto i complimenti all'amico Alfio Pelliccioni per aver fatto ancora una volta un ottimo lavoro e allestito un Cesena senza nomi altisonanti, ma colmo di giocatori di cui presto sentiremo parlare.