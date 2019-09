Prime vittorie per San Giovanni e La Fiorita

Un gol per tempo e la Fiorita supera l'ostacolo Pennarossa. A sbloccare la partita un calcio di rigore concesso dall'internazionale Luca Barbeno dopo 35 minuti. Sul cross dalla destra di Samuel Pancotti, il tocco di mano di Martin è da rigore. Sul dischetto si presenta Luca Righini che batte Manzaroli. Nella ripresa il raddoppio di Samuel Pancotti che riceve palla sulla destra si sistema il pallone per poi metterlo vicino al palo. Prima vittoria stagionale per La Fiorita.

Termina in parità la partita di Acquaviva tra il Murata e la Folgore. Il vantaggio dei bianconeri arriva dopo 6 minuti nel corso del secondo tempo. Grandissimo gol di Patrik Giulianelli che lascia partire una conclusione che termina la sua corsa all'incrocio dei pali dove Bicchiarelli non può arrivare. Il pareggio la Folgore lo trova al 60' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Renzetti rimedia in qualche modo alla deviazione di testa del compagno, ma non può nulla sulla deviazione sotto misura di Riccardo Paganelli che fissa il risultato sull'1-1.

Prima vittoria stagionale per il San Giovanni, che supera di misura il Fiorentino. Partita decisa dalla rete di Marco Ugolini, che riceve palla al limite, si libera con un doppio passo e poi lascia partire il tiro che batte Bianchi. Un bel gol che vale il primo successo della squadra di Paolo Baffoni, che ritrova i tre punti che mancavano dal successo contro la Juvenes/Dogana datato 16 febbraio 2019.