Riparte il campionato: debutta l'Academy U22, Tre Fiori-Virtus in diretta su RTV

Anticipazione campionato

Riparte il campionato e la grande novità è che le squadre diventano pari. La 16ª è la San Marino Academy U22, progetto federale volto ad aumentare il minutaggio di giocatori in età da U21. E sarà proprio il CT dei biancazzurrini Matteo Cecchetti a guidare una formazione che potrà lottare per lo scudetto e partecipare ai playoff, ma non qualificarsi per le coppe europee.

Per il resto, la formula non cambia: al termine della stagione regolare la capolista è campione di San Marino e va in Champions, le classificate dal 2° al 5° posto accedono direttamente ai playoff e quelle dal 6° al 13° fanno lo spareggio. La vincitrice dei playoff va in Conference, seguita dalla finalista nel caso in cui chi porta a casa la Coppa Titano fosse la stessa vincitrice dei playoff o la squadra scudettata.

La prima giornata comincia domani sera, con tre partite in programma alle 21:15: il Tre Penne campione in carica affronta la Juvenes/Dogana; il Cosmos, che ha conteso il titolo a Città fino all'ultima giornata e aggiunto alla rosa il nazionale Filippo Berardi, se la vede col Domagnano; il rinnovato Fiorentino invece ha il Pennarossa, che proprio ai rossoblu ha ceduto i nazionali Simone Benedettini e Mattia Stefanelli.

Altre tre partite sabato alle 15: Murata-Faetano, Cailungo-Folgore e la sfida di cartello del turno tra il Tre Fiori di Andrea De Falco, ieri capitano e oggi all'esordio in panchina, e la Virtus, detentrice di Coppa Titano e Supercoppa. Tre Fiori-Virtus che potrete seguire, in diretta, su San Marino RTV.

Domenica, sempre alle 15, l'altro big match di giornata La Fiorita-Libertas e la prima assoluta della San Marino Academy U22, contro il San Giovanni.