San Giovanni, Baffoni: "Con la nuova formula più possibilità di playoff anche per noi"

Il calcio sammarinese si divide quasi equamente tra chi attende novità sulla ripartenza e chi, invece, può già programmare la prossima stagione. In quest'ultima categoria rientra anche il San Giovanni, che dopo una prima fase con due vittorie ha "chiuso" il Q2 con soli tre pareggi. Troppo poco per pensare alla post season, che però, col nuovo format del campionato che verrà, potrebbero diventare un obiettivo. Questo il pensiero dell'allenatore Paolo Baffoni, confermato dalla società e ormai proiettato sul suo secondo anno in rossonero: “Con il presidente e la società abbiamo programmato di costruire una squadra un po' più competitiva, per potercela giocare con tutte, dare battaglia e provare ad essere tra le squadre che si giocheranno i playoff. visto che dal prossimo campionato cambierà la formula. Io credo che questa nuova formula sia un vantaggio per tutte le squadre con minori possibilità economiche, tra le quali metto anche il San Giovanni. Con 12 squadre su 15 ai playoff ci saranno più possibilità anche per noi. Per quel che riguarda questo campionato, se può ripartire in sicurezza è giusto che si possa arrivare a una griglia finale. Vediamo cosa succede, nel caso andremo a vedere le partite”.

Nel video l'intervista a Paolo Baffoni, allenatore del San Giovanni