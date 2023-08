San Marino Academy: presa la centrocampista Valentina Puglisi

Valentina Puglisi è una nuova giocatrice della San Marino Academy. La centrocampista italiana, classe 2000, arriva sul Titano dopo un'annata in Serie B a metà tra Chievo Women e Napoli, in cui ha aiutato le campane a tornare subito in Serie A. “Sono molto carica per questa nuova stagione – commenta –. La squadra ha trovato già un forte affiatamento, sono sicura che ci aiuterà molto in funzione degli obiettivi che vogliamo raggiungere. C’è tanto entusiasmo e non vediamo l’ora di iniziare. Il ruolo che ho ricoperto più spesso è stato quello di mezzala e devo dire che è anche quello che preferisco. I miei trascorsi mi saranno utili per trasmettere qualcosa alle più giovani”. Dopo aver esordito in Serie B a soli 14 anni, con il Luserna, debutta in Serie A la stagione successiva, sempre con le trentine, per poi passare da Juventus, Tavagnacco e Pomigliano, fino all'approdo al Chievo e al Napoli, totalizzando 90 presenze e 6 goal, tra le grandi. Per lei anche tre partite con la Nazionale Under 17 e sei con l'Under 19.