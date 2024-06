San Marino-Cipro 1-4

Al San Marino Stadium la seconda amichevole ravvicinata per San Marino contro Cipro. Nel primo quarto d’ora, un maggiore predominio di Cipro nel possesso palla senza però chiamare in causa Colombo. Al 21’ gran tiro da fuori di Pittas e risposta di Colombo con il piede. Al 28 arriva il primo cambio per San Marino, Berardi è costretto a uscire dal campo al suo posto Pancotti. Al 37’ ancora Kastanos si libera e conclude in porta, Colombo in due tempi. Al 40’ bello spunto sammarinese, azione partita da Contadini poi proseguita da Sensoli che mette al centro, Nanni tocca di testa, la sfera è sul fondo. Due i minuti di recupero nel primo tempo. Nel primo minuto occasione San Marino sul cross di D’Addario, Sensoli viene anticipato in extremis. Sull’ultima occasione del primo tempo il vantaggio di Cipro con un eurogol di Satsias, che spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali. Che beffa dopo i primi 45 minuti.

Iniziato il secondo tempo la prima novità è il debutto in nazionale per Simone Giocondi. Al 53’ il raddoppio di Cipro con Kastanos con una conclusione deviata che supera Colombo. È ancora il giocatore della Salernitana a colpire con un gran tiro mancino, palla che tocca anche il palo e entra in porta. Nel corso della ripresa anche il debutto in nazionale per Giacomo Valentini. Al minuto 81’ straordinario goal di Simone Giocondi all’esordio in nazionale. Un gol fantastico a giro sotto l’incrocio dei pali. Cipro porta a 4 i gol su un pallone gestito male dal portiere sammarinese, poi l’azione si chiude con un pallonetto di Kakoulli. Esordio anche per Matteo Valli Casadei.