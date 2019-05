Ultima giornata della stagione regolare della San Marino Futsal Cup.

Questi i risultati: Fiorentino-Tre Fiori 8-2, Cosmos-Tre Penne 1-4, Virtus-Domagnano 2-6, Juvenes/Dogana-La Fiorita 3-0, Folgore-Pennarossa 1-4, Murata-Libertas 7-1. Riposavano: San Giovanni e Faetano. Le squadre qualificate ai play off sono: Juvenes/Dogana, Murata e Tre Penne per il gruppo A, Fiorentino, Folgore e Tre Fiori per il gruppo B.