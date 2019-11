San Marino - Kazakistan in diretta su Radio San Marino Classic

San Marino e Kazakistan, con calcio d'inizio alle 18 e valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, sarà trasmessa in diretta sui 103.2 di Radio San Marino Classic. Le immagini, i gol e le interviste del dopo gara, invece, le potrete vedere nella trasmissione di approfondimento sulla Nazionale Sammarinese, in onda alle 20 su San Marino RTV.