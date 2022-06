San Marino riceve Malta: fuori Fabbri e Manuel Battistini, dentro Rossi e Ceccaroli

Non una crudele tortura, bensì un tentativo di prepararsi fisicamente e mentalmente a una domenica che si preannuncia bollente. San Marino-Malta si gioca alle 15 e così la rifinitura biancazzurra va in scena sotto il sole a picco. In vista di una di una gara complicata sia per il caldo che per l'avversario, salito di livello nel 2020 con l'ingaggio, di Devis Mangia, già in Serie A col Palermo e CT dell'Italia U21 d'argento a Euro 2013. Con lui Malta ha raccolto 7 punti nell'ultima Nations e 5 nella corsa a Qatar 2022 e ora si presenta ai nastri con ambizioni da Lega C. Per contro, nelle prime con Costantini San Marino ha sfoggiato grandi secondi tempi e tante difficoltà in avvio di gara: limite più che altro mentale secondo il CT, che chiede ai suoi un approccio più deciso fin da subito. Rispetto all'Estonia ci sarà del turnover, obbligato in una difesa da rifare per 2/3 causa infortuni di Manuel Battistini e Fabbri. In compenso rientra Rossi, che ha scontato la squalifica ed è, insieme a Ceccaroli, una delle due novità in lista.