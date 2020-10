San Marino - Scozia 0-7

La partita valevole per le qualificazioni agli europei 2021 tra Nazionale Under 21 San Marino e pari età della Scozia, finisce 7-0 per gli scozzesi al San Marino Stadium





SAN MARINO [5-4-1] De Angelis; Franciosi (dal 69’ Nanni), Fabbri (dal 56’ Cecchetti), Cevoli, Quaranta, Conti; Tomassini (dal 56’ Pancotti), Dolcini, Michelotti (dal 46’ Ciacci), Raschi (dall’85’ Liverani); Piscaglia

A disposizione: Paolini, Matteoni, Contadini, Babboni

Allenatore: Fabrizio Costantini





SCOZIA [4-3-3] Doohan (dal 56’ Wright); Patterson (dal 70’ Chalmers), Mayo, McIntyre, Harvie; Maguire, Irving (dal 70’ McInroy), Turnbull (dal 56’ Kelly); McLennan, Hornby (dal 56’ Ashby), Middleton

A disposizione: Morrison, Anderson, Reading

Allenatore: Scot Gemmill





Marcatori: 20’, 50’ e 51’, Hornby, 39’ Turnbull, 43’ Maguire, 70’ McLennan, 75’ Ashby







Arbitro: Luis Texeira (POR)

Assistenti: Bruno Filipe Parente (NED), Hugo Jordan Pereira (NED)

Quarto Ufficiale: Juan Guiu Serra (AND)

Ammoniti: Cevoli, Middleton