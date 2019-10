San Marino sfida la Scozia con diretta su San Marino RTV

San Marino sfida la Scozia

La partita numero 165 di San Marino in campo internazionale è anche l'ottava contro la Scozia. La quarta che si giocherà a Hampden Park, lo stadio della Nazionale dove nel 2002 un gol straordinario di Zidane regalò al Real Madrid la Champions nella finale contro il Bayern Leverkusen. Oltre 51 mila posti. Qui San Marino ha giocato la prima volta il 13 novembre 1991, poi nel 1995 e nel 2001. Due sconfitte per 4-0 divise da una per 5-0. Un altro grande stadio per la più piccola delle Nazionali d'Europa che dopo il ko in Belgio è pronta a rimboccarsi le maniche e puntare ancora su sacrifico e coraggio.