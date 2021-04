Scatto da playoff per Fiorentino e Juvenes/Dogana

Il Fiorentino blinda l'accesso ai playoff col 2-1 in rimonta sul Domagnano, un risultato grazie al quale stacca l'avversario di serata e continua a credere nel 4° posto. I primi a passare però sono i giallorossi: punizione di Giovanni Rossi e tocco di Ambrogetti, la risposta di Bianchi non è perfetta e Alessandro Rossi colpisce in tap in. La rimonta nel finale, avviata dai cambi di Malandri: i subentrati Calzolari e Cevoli ci mettono lancio e spizzata, Tamagnini completa l'opera sfondando di fisico su Faetanini e superando Colonna a tu per tu. Il sorpasso al 93°, su corner di Radoi: Ambrogetti non riesce a spazzare, Contadini gliela contende e il pallone schizza a Pacchioni che controlla e gira in angolo basso per il suo 8° centro in campionato.









Che basta per vincere, ma non per restare capocannoniere in solitaria: la corona è di nuovo condivisa con Baldini, autore di una doppietta nel 3-2 della Juvenes/Dogana sul Faetano. Un colpaccio da playoff per la JD – che supera il Domagnano e va a +6 sul Cailungo primo degli esclusi – e occasione sprecata per i gialloblu, che vincendo si sarebbero portati a tiro di zona post-season. Eppure, dopo il nulla di fatto del primo tempo, è proprio il Faetano a sbloccarla su uno spunto d'autore di Giacobbi, partito dalla fascia per servire a Barbuio una palla solo da spedire in rete. E sempre dal laterale mancino, ovviamente opposto, arriva il ribaltone Juvenes, tutto in 2': Jacopo Raschi parte e imbecca Merli, che s'incunea in mezzo a tre e va a rimorchio per il rigore in movimento di Gatti, chirurgico nel piazzarla con la sponda del palo. Poi cross di Stella a smarcare Baldini, il cui stop è rivedibile ma è sufficiente per infilare Guidi. Il bis di cazzotti ravvicinati non stende il Faetano, che nel giro di altri 3' trova la patta: lancio di Cavalli, Boldrini manca l'intercetto e Mezgour può partire verso la porta e incrociare il destro vincente. Ma alla fine prevale Dogana, che colpisce con la solita salita a sinistra: altra sortita di Jacopo Raschi per Baldini, steso nell'ingresso in area da Zaghini. Rigore e proprio Baldini sul dischetto, per la battuta centrale che vale vittoria ai suoi e ritorno in cima ai marcatori a lui.