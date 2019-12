Serata di calcio con Telestadio e CPiace alternati alle elezioni

Consueto approfondimento del lunedì sera con il campionato sammarinese che ha visto giocare la prima giornata della seconda fase e la Serie C. Si comincia alle 20, in diretta, con Telestadio. Elia Gorini ospita l'allenatore del Pennarossa, Daniele Abbondanza e Renato Cioffi, che ha debuttato con una vittoria sulla panchina del Faetano. Poi spazio alla Serie C, con CPiace, eccezionalmente spostata alle 22.20 per l'approfondimento delle Politiche. Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci parleranno dei risultati con l'allenatore Giuseppe Magi.