Serie D, il fair play del Victor San Marino verso gli avversari dell'Aglianese

Bel gesto del Victor San Marino che viste le difficoltà dell'Aglianese, prossimo avversario dei biancoazzurri in campionato, ha aiutato la società toscana, tra le tante colpite dall'alluvione, con un supporto logistico in vista della sfida di domenica ad Acquaviva. La squadra neroverde sarà in Romagna domani e svolgerà l'allenamento a Longiano. Questo il messaggio di ringraziamento sui social del club toscano:

"A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito Montemurlo, e gran parte della Toscana, la squadra di mister Francesco Baiano non ha potuto svolgere la seduta odierna di allenamento. Il club Neroverde ringrazia la società Victor San Marino dell'appoggio logistico nell'aver messo a disposizione un campo sportivo per consentire l'allenamento della nostra squadra in previsione della partita di domenica".