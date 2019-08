Si alza il sipario sulla stagione agonistica 2019-2020 del FC Domagnano

Continuano le presentazioni delle squadre sammarinesi in vista della prossima stagione. E' stata la volta del Domagnano che ha fatto conoscere alla stampa la squadra di calcio e di futsal. Il direttore sportivo Lorenzo Moretti non nasconde le ambizioni della società “il nostro obbiettivo è quello di riscattarci dopo la passata stagione - ha dichiarato Moretti- che poi ha toccato l’argomento mercato. "do il benvenuto ai nuovi arrivati ed ai giocatori che sono rimasti, è stato cambiato molto - ha aggiunto- per questa stagione, a partire dal tecnico Lasagni, ci sono stati innesti importanti e siamo convinti che i ragazzi daranno il massimo”. Infine la parola è passata al nuovo allenatore, Oscar Lasagni “sono felice - dichiara il nuovo allenatore- di trovarmi in questa piazza, avevo bisogno di nuovi stimoli dopo l'esperienza con la Folgore e sono convinto di essere nel posto giusto. È stata fatta una rosa di carattere e sono - conclude - contento di questo, e non vedo l’ora di iniziare”.Per il Futsal il Direttore sportivo Morri ha presentato alcuni nuovi acquisti “in questo mercato sono arrivati diversi giocatori sui quali siamo convinti che daranno il massimo sul campo, siamo contenti della rosa che abbiamo creato, anche se il mercato - conclude - non è ancora chiuso. Confermato il tecnico Manuel Mussoni che ha parlato di obbiettivi “vogliamo fare meglio della passata stagione, non ci poniamo limiti, sono convinto che è stata strutturata una buona rosa, i ragazzi non vedono l’ora di iniziare”. La stagione prenderà il via Lunedì 12 agosto dove verrà affrontata la preparazione pre-campionato.





l.g.