Special Cup: finita la fase a gironi. Domenica le finali

Fase a gironi

Non saranno i gironi di Champions League, per quelli dovremo aspettare martedì, ma l'attesa per la Special Cup San Marino da parte dei partecipanti non è assolutamente da meno. Ai campi di Montecchio si è svolta la fase eliminatoria del torneo tra musica e giocate degli atleti. Per i calciatori di San Marino purtroppo non ci sarà un posto in finale: troppo alto il livello delle altre squadre, che ha costretto i biancazzurri ad arrendersi a tutti gli avversari: 8-3 il primo incontro col Pepo Team di Roma, 7-3 il secondo col Fuorigioco di Mantova e 5-3 il terzo con Asd Integra Sport di Roma. Pepo Team accede quindi alla finale grazie alle sue tre vittorie e si giocherà la coppa con l'Asd Calcio Veneto, anch'essi a punteggio pieno nel proprio gruppo.Per San Marino si chiude un girone che lascia molto amaro in bocca, ma non c'è tempo per demoralizzarsi: domenica mattina subito in campo contro la Sportinsieme Castellarano per provare a portare a casa almeno una vittoria.