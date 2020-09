Stagione 20/21: scopriamo il... FAETANO

Sarà un Faetano fortemente rinnovato quello ai blocchi di partenza della nuova stagione del calcio sammarinese. I gialloblu del tecnico Alessandro Fabbri si presentano con una rosa competitiva per un campionato che rivede il girone unico a distanza di 35 anni dal primo storico campionato, vinto proprio dal Faetano. Il tecnico gialloblu fa un primo bilancio del lavoro fatto. Tante novità per il Faetano che si è mosso per allestire una squadra competitiva con innesti in tutti i ruoli. Un giusto mix che mette insieme l'esperienza di alcuni, con qualche giovane di qualità. La difesa riparte dal capitano Alex Della Valle, con tre nomi nuovi, Bujar Musabelliu, Alex Cavalli e Marco Ballarini. Per il centrocampo Matteo Bonavitacola è una delle novità, con Grilli, Pasini e Solazzo. Davanti Gori, Neri, Palladino e Pasolini.

Nel video interviste con Alessandro Fabbri, allenatore Faetano e Manuel Pasolini, attaccante Faetano