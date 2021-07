Tanti i movimenti per il mercato sammarinese

Tante le operazioni per il mercato sammarinese negli ultimi giorni. Organigramma rinnovato per il Faetano che ha ufficializzato il nuovo allenatore e direttore sportivo. La panchina è stata affidata a Danilo Girolomoni e per il ruolo di ds, il Faetano si affiderà a Raffaele Barretta. Si muove anche il San Giovanni con la conferma del giovane difensore Giacomo Conti e gli arrivi di Luca Angelini e Lorenzo Montebelli. Un colpo a testa per Libertas e Virtus: i granata acquistano il centrocampista Luca Patregnani; ai neroverdi arriva Oleksandr Tadzhybayev dal Cailungo. Sul fronte cessioni, il Domagnano saluta Guido Ghetti.