Torna il Campionato, per la prima volta a porte chiuse

Il campionato sammarinese si giocherà per la prima volta a porte chiuse

Riprende l'attività del calcio sammarinese, lo fa in maniera parziale, lo fa in linea con le disposizioni stabilite dall'ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. Le nuove integrazioni sono da intendersi valide fino a domenica 8 marzo. Nello specifico si chiarisce che allenamenti e campionato sammarinese possono ripartire, mentre continua la sospensione per tutte le attività del settore giovanile, compreso quello di base. I 15 club potranno tornare ad allenarsi in vista della decima giornata in programma nel fine settimana. L'attività deve essere svolta a porte chiuse in ottemperanza con quanto indicato dall'ordinanza, che prevede, inoltre, la ripresa degli allenamenti settimanali purché in modalità di fruizione contingentata in modo da evitare assembramenti di persone. Ferma tutta l'attività giovanile, nel week-end spazio al Campionato, che per la prima volta si troverà a disputare un turno a porte chiuse. Fatto più che mai unico per la realtà sammarinese. Dunque già da sabato con le quattro gare in programma per il Q1 le partite saranno disputate senza pubblico. Le gare saranno comunque seguite in diretta radio all'interno del programma Radio Stadio e con aggiornamenti in tempo reale dei risultati sul sito e l'APP della San Marino RTV.