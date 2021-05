Tra domani e giovedì tutti i quarti di finale

Tutti in campo per i quarti di finale, la corsa all'Europa e al titolo entra nel vivo. Si comincia domani in diretta su Rtv Sport con Virtus-Libertas. Calcio d'inizio alle 20,45 ad Acquaviva per un match che la Libertas, in virtù del miglior piazzamento in campionato, affronta col vantaggio di poterlo anche pareggiare.

Stessa ora a Domagnano si sfidano Pennarossa e Tre Penne. I ragazzi di Andy Selva sono gli unici ad aver rispettato il pronostico nel primo turno e sono però chiamati a vincere per andare avanti.

Le altre due sfide sono in programma giovedì sera. Le telecamere di Rtv Sport si accenderanno ad Acquaviva per la partita tra Folgore e Murata. La squadra di Falciano può farsi forte del doppio risultato, mentre a Domagnano tocca a La Fiorita e Domagnano. A Montegiardino, vincitore della regular season, può bastare il pareggio, ma il Domagnano è la sorpresa di questi play off nei quali ha eliminato i campioni in carica del Tre Fiori.