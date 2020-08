Tre Fiori: sono in 22 a partire per Nyon

Sottoposto ad un 'tour de force' medico/sanitario che non ha precedenti, il Tre Fiori ha le valigie pronte per Nyon. Partenza domani mattina con il volo charter dall'aeroporto di Rimini, rifinitura prevista per le 15 stesso orario della partita con il Linfield che si giocherà sabato. Il club di Fiorentino prepara la quarta partecipazione alla competizione europea più importante per club con grande professionalità, anche perchè le rigide norme sanitarie, non ammettono amnesie.