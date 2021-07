SRV_INT_MAICON_-_BOCCIOLETTI_090721

E' tornato a giocare in Europa Maicon. Andiamo a sentire le sensazioni dell'ex Inter dopo la sconfitta per 4-0 del suo Tre Penne contro la Dinamo Batumi così come quelle del difensore ex Savoia Benjamin Boccioletti.

Nel video le interviste di Maicon e Boccioletti