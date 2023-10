Ottimo avvio di stagione per il portiere dell'U21 Pietro Amici che da debuttante in Serie D è titolare nella sorprendente neopromossa Fossombrone, al momento capolista del Girone F. "Non me l'aspettavo, è stata una sorpresa - dice Amici - la squadra c'è, è lì con la testa ed è molto, molto forte. L'obiettivo comunque resta la salvezza".