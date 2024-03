U21, arriva l'Irlanda. Cecchetti: "Squadra fisica, ripetiamo la prestazione di Cork

La strada dell'U21 resta saldamente intrecciata con la lotta per la vittoria del girone, per quanto in maniera indiretta. Il pass se lo giocano Italia, Irlanda e Norvegia, tutte racchiuse in due punti e tutte da affrontare in questa fase tremenda di calendario. Un mini tour de force che è cominciato – e si chiuderà – col derby della penisola, e che in questo doppio turno mette di fronte le inseguitrici.

Si comincia dall'Irlanda seconda della classe, vincente 3-0 all'andata. I verdi vengono al San Marino Stadium per ripartire dopo il solo punto ottenuto negli scontri diretti, tra il ko con la Norvegia, martedì riceverà San Marino, e la X con gli azzurrini.

"L'Irlanda è una squadra fisica - dice il CT Matteo Cecchetti - fino al 94° dell'ultima partita era in testa al girone e solo il gol di Gnonto gli ha impedito di essere in testa. È una squadra con tanti valori, all'andata a Cork la nostra fu una prestazione molto importante e vogliamo ripeterci. Ci saranno tantissime novità, ma siamo ben orgogliosi di fornire giocatori preparati e pronti per la nazionale maggiore già prima del tempo. Ci saranno tanti giovani, però sono fiducioso perché in questi giorni ho visto una squadra volenterosa e applicata".