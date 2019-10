U21, il post partita di Ceccaroli e Kulenovic

Interviste a Mattia Ceccaroli e Sandro Kulenovic

"È stata una battaglia - dice il centrocampista dell'U21 Mattia Ceccaroli - loro erano sempre lì a pressare e noi non ci siam fatti mancare l'aggressività. Loro facevano girare la palla molto velocemente e facevamo fatica a tenerli lì, ce l'abbiamo messa tutta". Soddisfatto il centravanti della Croazia Sandro Kulenovic, ex Juventus U19 - con cui fu capocannoniere al Torneo di Viareggio 2018 - e ieri autore di una tripletta che gli vale il momentaneo primato assoluto nella classifica marcatori delle qualificazioni europee di categoria. "Abbiamo appena cambiato l'allenatore - dice - in due partite abbiamo giocato molto bene e segnato 11 gol. Volevamo fare più gol possibile, siamo contenti di averne fatti 7: ora testa alla prossima".