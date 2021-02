Il Comitato Esecutivo della Uefa ha annullato gli Europei Under 19 maschile e femminile a causa della nuova diffusione del Covid-19. A questo punto la Nazionale di San Marino Under 19, guidata per il momento da Fabrizio Costantini, non volerà più in Olanda per il girone di qualificazione che si sarebbe dovuto svolgere tra il 24 e il 30 marzo.