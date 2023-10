Una Virtus incontenibile, rimonta una buona Libertas rimasta in 10

Laurea in rimonte. La Virtus si sta specializzando, nella pericolosa, ma per il momento redditizia, capacità di risollevarsi dopo essere andata sotto. E' accaduto anche nell'anticipo della quarta giornata con la Libertas. Ma andiamo con ordine, la squadra di Bizzotto sfiora il vantaggio in apertura con una doppia opportunità. La Libertas risponde: prima con il diagonale dell'ex Victor San Marino Santoni, largo. Poi è lo stesso Santoni a mettersi al servizio di Sapori che non sbaglia. La Libertas trova un vantaggio non casuale, ma da qui in poi la partita passa nelle mani dei neroverdi che reagiscono. Benedettini è salvato dal palo sulla conclusione di Benincasa. Il portiere della Nazionale è reattivo poco dopo sul tentativo di Piscaglia. Il risultato cambia al tramonto di prima frazione: Elia Ciacci in verticale per la progressione di un incontenibile Alessandro Pecci. L'ex Rimini scarica sotto la traversa. Potenza, precisione e gol capolavoro per il 21enne, autentico MVP del match. E' sempre lui, prima del duplice fischio a sbagliare il potenziale sorpasso. Nella ripresa l'episodio che fa pendere l'ago della bilancia verso Acquaviva quando Daniele Grieco già ammonito, interviene su Benincasa, per l'arbitro Ucini, non ci sono dubbi secondo giallo e il numero 2 viene espulso. Libertas in 10. Partita nella partita quella tra Benedettini e Pecci, con il portiere sempre attento e preciso anche in uscita. Il sorpasso arriva quando il solito Alessandro Pecci si mette al servizio di Simone Benincasa che realizza un gol pesantissimo. Quarta vittoria consecutiva per una squadra che manda segnali forti al campionato. Ad Acquaviva, Virtus batte Libertas 2-1