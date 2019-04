La Nazionale Sammarinese under 16 perde anche contro Andorra nel secondo impegno del Torneo di Sviluppo della UEFA in corso in Lettonia. Dopo la sconfitta per 7-0 contro i padroni di casa, oggi è arrivato un ko per 1-0. Martedì l'under 16 sarà impegnata nell'ultima partita contro il Kosovo.