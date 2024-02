Al Torneo Caput Mundi, l'under 18 di San Marino conclude con un ko ai calci di rigore contro i canadesi dell'Alliance United. I biancoazzurri erano andati in vantaggio grazie alla rete di Riccardi, per poi subire il pareggio nella ripresa di Pate. Dagli undici metri a prevalere sono i canadesi. Titani che concludono il girone al terzo posto con 4 punti.