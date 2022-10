Under 21: il 16 novembre l'amichevole con l'Albania

Le Federazioni di San Marino ed Albania hanno concordato un’amichevole internazionale tra le selezioni Under 21 dei rispettivi paesi per il mercoledì 16 novembre 2022. La gara si disputerà al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 18:00. L’incontro permetterà ai bianco-azzurrini del Commissario Tecnico Matteo Cecchetti di saggiare le condizioni dei giovani sammarinesi che saranno protagonisti delle qualificazioni gli Europei U-21 del 2025, che partiranno la prossima primavera. Il sorteggio dei raggruppamenti, benché non ancora calendarizzato ufficialmente, dovrebbe aver luogo a gennaio 2023. Quella tra San Marino ed Albania sarà una prima volta a livello di Nazionali U-21.